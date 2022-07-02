Президент Германии: не толкайте Украину за стол переговоров

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер высказался против призывов в адрес Украины о переговорах о прекращении войны, которую начала Россия. Об этом пишет Bild.

«Мы должны поставить Украину в положение, когда ей есть о чем договариваться, сделав ее сильной до начала переговоров. Мы не будем давить на Украину. Это остается решением для Украины, когда идти по этому пути», - сказал Штайнмайер.

Что касается влияния войны на Германию, он сказал: "Возможно также, что у нас впереди несколько трудных лет".