На Шри-Ланке заканчивается топливо: перестал работать общественный транспорт
На Шри-Ланке осталось меньше чем на день топлива, а общественный транспорт остановился на фоне углубления экономического кризиса в стране, заявил в воскресенье министр энергетики страны Канчана Виджесекера, сообщает AFP.
Очереди за бензином и дизельным топливом растянулись по столице страны на километры, хотя на большинстве насосных станций топлива не было уже несколько дней.
Министр энергетики сказал, что запасы бензина в стране составляют около 4 000 тонн, что составляет чуть меньше дневного потребления.
«Следующая поставка бензина ожидается между 22 и 23 (июля). Мы связались с другими поставщиками, но не можем подтвердить новые поставки до 22-го числа», - сказал Виджесекера журналистам в Коломбо.
На прошлой неделе Шри-Ланка, испытывающая нехватку денежных средств, объявила о двухнедельном прекращении продажи топлива, за исключением топлива для основных служб, чтобы сохранить бензин и дизельное топливо для чрезвычайных ситуаций.
Большинство магазинов были закрыты в воскресенье, и ожидается, что ситуация ухудшится, когда банки и офисы вновь откроются в понедельник.