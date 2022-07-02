На Шри-Ланке заканчивается топливо: перестал работать общественный транспорт

На Шри-Ланке осталось меньше чем на день топлива, а общественный транспорт остановился на фоне углубления экономического кризиса в стране, заявил в воскресенье министр энергетики страны Канчана Виджесекера, сообщает AFP.

Очереди за бензином и дизельным топливом растянулись по столице страны на километры, хотя на большинстве насосных станций топлива не было уже несколько дней.

Министр энергетики сказал, что запасы бензина в стране составляют около 4 000 тонн, что составляет чуть меньше дневного потребления.