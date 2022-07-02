Галеотти: российская армия будет вскоре истощена

В беседе с корреспондентом Би-би-си Галеотти объяснил, что, если российской армии удастся взять под контроль и Донецкую "народную республику", а также "прорубить" сухопутный коридор в Крым, такой расклад Москва "может представить как победу - и, вероятно, тогда [Путин] останется доволен ходом боевых действий".

Почетный профессор отделения славистики Университетского колледжа Лондона и автор двух десятков книг о современной истории России Марк Галеотти полагает, что сдача Лисичанска российским войскам позволит президенту Владимиру Путину заявить об «освобождении» самопровозглашенной ЛНР.

Профессор полагает, что взятие Лисичанска в окружение – часть "медленного, изматывающего наступления" Москвы, но вскоре российские войска окажутся истощены и сколько еще боев они могут выдержать, неизвестно.

«Ключевая неопределенность заключается в том, на сколько у россиян хватит, так сказать, пороха в пороховницах - то есть как долго они смогут продолжать наступление», - добавил Марк Галеотти.