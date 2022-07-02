Исламиада-2022: известны соперники Азербайджана в футболе, волейболе и гандболе

В турецкой Конье состоялась жеребьевка командных соревнований Игр Исламской солидарности, которые пройдут там с 5 по 18 августа.

Сборная Азербайджана по футболу, победившая на Исламиаде-2017 в Баку, сыграет в группе «B» против Марокко, Ирана и Саудовской Аравии. В другой группе выступят Турция, Сенегал, Алжир и Камерун. Футбольный турнир пройдет с 8 по 16 августа. В нем могут сыграть футболисты 1998 года рождения и младше, а также три футболиста старше этого возраста. Сборную Азербайджана возглавит Самир Алиев.

В мужском волейбольном турнире Азербайджан попал в одну группу с Суданом, Марокко и Камеруном. В группе «B» сыграют Турция, Пакистан, Иран и Катар.

В женском волейболе наша сборная встретится на групповой стадии с Афганистаном, Сенегалом и Камеруном. В параллельной группе поборются Турция, Узбекистан, Индонезия и Иран. Волейбольные турниры пройдут с 8 по 15 августа.

В мужском гандбольном турнире сборная Азербайджана сыграет с Турцией и Ираном. В другой группе выступят Саудовская Аравия, Катар, Марокко и Ирак.

Наши гандболистки померятся силами с Камеруном, Афганистаном и Ираном. А Турция, Сенегал, Бангладеш и Узбекистан сыграют в другой группе. Гандбольные соревнования пройдут с 7 по 14 августа.

Всего на 5-х Играх Исламской солидарности будут разыгрываться медали в 27 видах спорта и дисциплинах. Церемония открытия состоится 9 августа.