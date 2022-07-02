Зеленский о Лисичанске: В окрестностях идут бои, РФ не имеет окончательного контроля
В окрестностях Лисичанска Луганской области идут бои, но город не находится окончательно под контролем российской армии. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга с премьер-министром Австралии Энтони Албанизом в воскресенье, сообщает «Суспільне».
Президент отметил, что в Лисичанске ситуация сложная, но окончательно сказать, что город находится под контролем российской армии, нельзя.
«Там действительно самая сложная ситуация, самая опасная, и там преимущества у нас нет, и это правда, это слабое наше место», - заявил Зеленский.
Президент Украины подчеркнул, что правительство и Вооруженные силы Украины делают все возможное для того, чтобы ускорить поставки оружия, которое позволит иметь огневое преимущество и больше давить на Россию на Лисичанском направлении.
«Такие риски есть, что Луганская область будет вся оккупирована, они понятны. Но вы должны понимать, что ежедневно может меняться ситуация. У нас так было во многих городках», - добавил Зеленский.