Зеленский о Лисичанске: В окрестностях идут бои, РФ не имеет окончательного контроля

В окрестностях Лисичанска Луганской области идут бои, но город не находится окончательно под контролем российской армии. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга с премьер-министром Австралии Энтони Албанизом в воскресенье, сообщает «Суспільне».

Президент отметил, что в Лисичанске ситуация сложная, но окончательно сказать, что город находится под контролем российской армии, нельзя.

«Там действительно самая сложная ситуация, самая опасная, и там преимущества у нас нет, и это правда, это слабое наше место», - заявил Зеленский.