Украина получит системы NASAMS, которые защищают Белый дом и Капитолий

Глава украинского Минобороны Алексей Резников выразил благодарность президенту США Джо Байдену и главе Пентагона Ллойду Остину за решение поставить NASAMS украинской армии.

"Это увеличивает наши возможности по защите нашей земли и неба", - написал он.

Thank you @POTUS and my colleague @SecDef for another significant step in support of 🇺🇦: decision to supply NASAMS for #UAarmy. This increases our capabilities to protect our land&sky. 🇺🇦 victory in the war against terrorist state will ensure global security for years to come!