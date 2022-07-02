Украина получит системы NASAMS, которые защищают Белый дом и Капитолий
США направят Украине передовые системы противоракетной обороны NASAMS. Они станут частью нового пакета военной помощи Украине общей суммой $820 млн, о котором Пентагон объявил на этой неделе.
Согласно документу, США отправят Украине две системы NASAMS.
Украинская сторона просила поставить ей эти комплексы уже долгое время.
Глава украинского Минобороны Алексей Резников выразил благодарность президенту США Джо Байдену и главе Пентагона Ллойду Остину за решение поставить NASAMS украинской армии.
"Это увеличивает наши возможности по защите нашей земли и неба", - написал он.
Thank you @POTUS and my colleague @SecDef for another significant step in support of 🇺🇦: decision to supply NASAMS for #UAarmy. This increases our capabilities to protect our land&sky. 🇺🇦 victory in the war against terrorist state will ensure global security for years to come!— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) July 3, 2022
NASAMS – передвижные зенитно-ракетные комплексы средней и большой дальности, предназначенные для поражения авиации и крылатых ракет.
В США эти системы защищают, в частности, Белый дом и Капитолий. Также эти комплексы стоят на вооружении Норвегии, Финляндии, Испании и Литвы.