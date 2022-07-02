Украина получит системы NASAMS, которые защищают Белый дом и Капитолий

Украинская сторона просила поставить ей эти комплексы уже долгое время.

США направят Украине передовые системы противоракетной обороны NASAMS. Они станут частью нового пакета военной помощи Украине общей суммой $820 млн, о котором Пентагон объявил на этой неделе.

Глава украинского Минобороны Алексей Резников выразил благодарность президенту США Джо Байдену и главе Пентагона Ллойду Остину за решение поставить NASAMS украинской армии.

"Это увеличивает наши возможности по защите нашей земли и неба", - написал он.

Thank you @POTUS and my colleague @SecDef for another significant step in support of 🇺🇦: decision to supply NASAMS for #UAarmy. This increases our capabilities to protect our land&sky. 🇺🇦 victory in the war against terrorist state will ensure global security for years to come! — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) July 3, 2022

NASAMS – передвижные зенитно-ракетные комплексы средней и большой дальности, предназначенные для поражения авиации и крылатых ракет.

В США эти системы защищают, в частности, Белый дом и Капитолий. Также эти комплексы стоят на вооружении Норвегии, Финляндии, Испании и Литвы.