Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, от чего будет зависеть участие Украины в саммите G20. Как передает УНИАН, об этом он сказал на совместном с премьер-министром Австралии Энтони Албанизи брифинге в Киеве.

«Я благодарен за приглашение, но наше участие там зависит от РФ, будет ли она там присутствовать. У нас, во-первых, ситуация с безопасностью, и я не уверен, что война 100% завершится полной деоккупацией наших территорий до этого заседания. Поэтому я пока не представляю свой приезд туда. Во-вторых, в принципе, будет ли наше государство там участвовать зависит от того, кто там еще будет участвовать», - сказал Зеленский.

Отметим, президент Индонезии пригласил Украину на саммит G20 в ноябре. Именно в этой стране соберется очередной саммит G20.

Сейчас «Группа двадцати» объединяет 19 стран и ЕС.