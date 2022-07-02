Киев подтвердил: Лисичанск захвачен

Силы обороны Украины отошли от занимаемых позиций и рубежей в Лисичанске Луганской области. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

«После тяжелых боев за Лисичанск Силы обороны Украины были вынуждены отойти с занимаемых позиций и рубежей.

В условиях кратного превосходства российских войск в артиллерии, авиации, реактивных системах залпового огня, боеприпасах и личном составе продолжение обороны города привело бы к роковым последствиям. В целях сохранения жизни украинских защитников было принято решение об отходе», - говорится в информации Генштаба ВСУ.

«К сожалению, для успеха недостаточно стальной воли и патриотизма – нужны материально-технические ресурсы… Мы вернемся и обязательно победим!», – говорится в сообщении.