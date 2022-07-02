Белый дом: время для переговоров России и Украины еще не пришло

Сейчас не время для обсуждения условий победы в конфликте на Украине – так считает украинский президент Владимир Зеленский, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Президент Владимир Зеленский может решить, как будет определяться победа и на каких условиях. Мы собираемся продолжить делать так, чтобы он мог добиться успеха на поле боя, чтобы добиться успеха за столом (переговоров – ред.). Но даже президент Зеленский скажет вам, что сейчас не время для этих обсуждений», - сказал Кирби в эфире Fox News.

Он добавил, что российское руководство не демонстрирует того, что оно «заинтересовано в переговорах».