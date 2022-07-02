Близкий соратник Никола Пашиняна предлагает прямые переговоры с Баку … и намекает, что Россия этого не хочет

Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az

Арсен Торосян, бывший министр здравоохранения Армении и депутат от правящей партии «Гражданский договор», считает, что Ереван должен налаживать отношения с Баку и Анкарой «без посредников».

«Нам, как нации, народу и государству, бесконечно внушали, что мы никогда не сможем жить в мире с соседями, - подчеркнул Торосян. – Как внутренние силы с разной повесткой, так и разные государства постоянно твердили нам: «С такими соседями не сможете самостоятельно решить свои проблемы, вот почему, мы должны обязательно присутствовать».

Как очень точно сформулировал Арсен Торосян, «зависимость Армении от государства, усиливающего на ее территории свое военное присутствие, и мешающего Армении наладить отношения с соседями, ведет в тупик»

Экс-министр заявил, что пришло время избавляться от изживших себя стереотипов и понять, что для налаживания мирной жизни со своими соседями Армения вполне может предпринять самостоятельные шаги.

«Мы же живем с совершенно противоположными представлениями, считая, что с турками и азербайджанцами невозможно сосуществовать мирно, по-соседски. Если удастся сломать этот стереотип в коллективном сознании армянского общества, то мы сможем сесть с нашими соседями за стол переговоров и найти компромиссные решения», - отметил Арсен Торосян.

В противном случае, отмечает политик, Армения навсегда останется в тупике, обреченная на новые бедствия.

Идеи, высказанные Торосяном, подтверждают тот факт, что, несмотря на господствующие в армянском обществе реваншистские настроения, у ряда представителей правящей элиты Армении сложилось ясное понимание послевоенной реальности и необходимости мирных переговоров, как, по сути, единственного выхода из социально-политического и экономического тупика, в котором оказалась страна.

Особый интерес вызывает то, что соратник премьер-министра Пашиняна призвал к переговорам с Азербайджаном и Турцией без посредников. Эта позиция, напомним, не раз озвучивалась президентом Ильхамом Алиевым, подчеркивавшим в своих выступлениях готовность Азербайджана к прямым переговорам с Арменией. При этом азербайджанский лидер давал ясно понять, что считает приемлемым участие нейтральных игроков, поддерживающих мирный процесс.

И сам Ильхам Алиев неоднократно призывал руководство Армении к прямым переговорам

Но Арсен Торосян осознанно подчеркнул, что его не устраивают посредники. Что имел в виду бывший министр здравоохранения? И чем участие посредников может помешать Армении достигнуть мир со своими соседями?

Открыто об этом Торосян не говорил, однако сделал несколько прозрачных намеков, позволивших без труда догадаться, о ком, собственно, речь. Когда депутат парламента говорит, что руководству Армении постоянно внушают, что даже достижение долгосрочного мирного договора не сможет устранить перманентную угрозу, якобы исходящую от Азербайджана и Турции, то он имеет в виду Россию. Поскольку именно Москва на протяжение десятилетий оправдывала военную поддержку Армении «угрозой со стороны Турции и Азербайджана». И именно Москва по сей день повторяет, что невозможно обеспечить безопасность Армении без присутствия в регионе России.

К слову, эти изрядно потертые временем «страшилки» являются именно тем идеологическим «топливом», которое питает реваншистские силы в Армении, делающие все возможное, чтобы сорвать региональный мирный процесс. Но, как очень точно сформулировал Арсен Торосян, «зависимость Армении от государства, усиливающего на ее территории свое военное присутствие, и мешающего Армении наладить отношения с соседями, ведет в тупик».

А выход из него только один – прямые переговоры с Азербайджаном и Турцией.