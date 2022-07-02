«Нам, как нации, народу и государству, бесконечно внушали, что мы никогда не сможем жить в мире с соседями, - подчеркнул Торосян. – Как внутренние силы с разной повесткой, так и разные государства постоянно твердили нам: «С такими соседями не сможете самостоятельно решить свои проблемы, вот почему, мы должны обязательно присутствовать».

Арсен Торосян, бывший министр здравоохранения Армении и депутат от правящей партии «Гражданский договор», считает, что Ереван должен налаживать отношения с Баку и Анкарой «без посредников».

Экс-министр заявил, что пришло время избавляться от изживших себя стереотипов и понять, что для налаживания мирной жизни со своими соседями Армения вполне может предпринять самостоятельные шаги.

«Мы же живем с совершенно противоположными представлениями, считая, что с турками и азербайджанцами невозможно сосуществовать мирно, по-соседски. Если удастся сломать этот стереотип в коллективном сознании армянского общества, то мы сможем сесть с нашими соседями за стол переговоров и найти компромиссные решения», - отметил Арсен Торосян.

В противном случае, отмечает политик, Армения навсегда останется в тупике, обреченная на новые бедствия.

Идеи, высказанные Торосяном, подтверждают тот факт, что, несмотря на господствующие в армянском обществе реваншистские настроения, у ряда представителей правящей элиты Армении сложилось ясное понимание послевоенной реальности и необходимости мирных переговоров, как, по сути, единственного выхода из социально-политического и экономического тупика, в котором оказалась страна.

Особый интерес вызывает то, что соратник премьер-министра Пашиняна призвал к переговорам с Азербайджаном и Турцией без посредников. Эта позиция, напомним, не раз озвучивалась президентом Ильхамом Алиевым, подчеркивавшим в своих выступлениях готовность Азербайджана к прямым переговорам с Арменией. При этом азербайджанский лидер давал ясно понять, что считает приемлемым участие нейтральных игроков, поддерживающих мирный процесс.