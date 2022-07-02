В Тбилиси проходит масштабная акция с требованием отставки правительства
Сегодня, 3 июля, перед зданием парламента Грузии в центре Тбилиси проходит очередная масштабная акция в поддержку евроинтеграции и с требованием отставки правительства и выполнения условий ЕС. Она была анонсирована гражданскими активистами на предыдущем митинге, который прошел на проспекте Руставели 24 июня, пишут грузинские СМИ.
Тогда участники акции выдвинули свои требования: отставка премьер-министра Ираклия Гарибашвили и формирование правительства национального согласия. На выполнение условий манифестанты дали властям недельный срок, который истекает сегодня.
«Шаги, предпринятые властями в последние дни, доказывают, что олигарх [Бидзина Иванишвили] не намерен идти навстречу требованиям народа, поэтому 3 июля в 20:00 мы снова встретимся на проспекте Руставели! Чтобы заставить власть пойти на уступки, наш протест станет более активным, но обязательно сохранит мирную и ненасильственную форму. Поэтому мы готовимся остаться на проспекте Руставели на одну ночь», - заявили в гражданском движении «Позор!».
Между тем, партия «Лело для Грузии» сообщила, что сегодня из более чем 20-ти городов страны в направлении Тбилиси отправятся бесплатные автобусы и маршрутные такси. Они доставят жителей регионов на акцию протеста в столице.