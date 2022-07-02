В Тбилиси проходит масштабная акция с требованием отставки правительства

Сегодня, 3 июля, перед зданием парламента Грузии в центре Тбилиси проходит очередная масштабная акция в поддержку евроинтеграции и с требованием отставки правительства и выполнения условий ЕС. Она была анонсирована гражданскими активистами на предыдущем митинге, который прошел на проспекте Руставели 24 июня, пишут грузинские СМИ.

Тогда участники акции выдвинули свои требования: отставка премьер-министра Ираклия Гарибашвили и формирование правительства национального согласия. На выполнение условий манифестанты дали властям недельный срок, который истекает сегодня.