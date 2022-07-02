Стрельба в Копенгагене: есть раненые
В результате стрельбы в торговом центре Field's в Копенгагене несколько человек получили ранения. Такие данные полиция датской столицы сообщает вечером воскресенья, 3 июля, пишет Deutsche Welle.
На месте присутствует большое количество стражей порядка. По данным телеканала TV2, над зданием кружится вертолет.
Один человек задержан, добавили полицейские. Они призвали жителей избегать появления в районе инцидента, а очевидцев – связаться с правоохранительными органами. Торговый центр Field's находится на острове Амагер.
Власти города и экстренные службы на момент публикации не привели данных о количестве стрелков и смертельных исходах.