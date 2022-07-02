Стрельба в Копенгагене: есть раненые

В результате стрельбы в торговом центре Field's в Копенгагене несколько человек получили ранения. Такие данные полиция датской столицы сообщает вечером воскресенья, 3 июля, пишет Deutsche Welle.

На месте присутствует большое количество стражей порядка. По данным телеканала TV2, над зданием кружится вертолет.