У Зеленского ответили Пескову о переговорах

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что условиями Украины для переговоров являются вывод российских войск из Украины, возвращение похищенных граждан и механизм репараций. Об этом Подоляк написал в Twitter.

«Немедленное прекращение огня. Вывод войск из Украины. Возвращение похищенных граждан. Выдача военных преступников. Механизм репараций. Признание суверенных прав Украины…

Российская сторона отлично знает наши условия. Придет время, и мы зафиксируем их на бумаге», - отметил Подоляк.

Отметим, сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Украине предстоит понять условия России, согласиться на них и сесть за стол переговоров.