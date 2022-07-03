Возле Мелитополя взорван мост, по которому россияне перевозили оружие на фронт

3 июля неизвестные взорвали железнодорожный мост между временно оккупированными Мелитополем и Токмаком. Об этом сообщается на сайте Сил специальных операций «Спротив» со ссылкой на данные разведки.

По данным разведки, взрыв произошел в оккупированном селе Любимовка. Отмечается, что именно по этой ветке россияне перегоняли составы с оружием и военной техникой на фронт.

Кроме этого, 2 июля под Мелитополем, благодаря партизанам, «случайно» сошел с рельсов бронепоезд с боеприпасами.

Событие произошло между Акимовкой и Мелитополем. В апреле на этом участке неизвестными также был взорван железнодорожный мост, отмечают Силы спецопераций.