В Литве рассказали, готова ли страна к нападению России

Угрожая стране-члену НАТО Россия проверяет, как на это будет реагировать Запад. Об этом сказал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в интервью ТСН.

"В течение последних нескольких недель несколько российских политиков сказали очень четко о том, что они не боятся угрожать стране-члену НАТО. Сегодня - это Литва. До этого из-за поддержки Украины угрожали Польше. Эстония получила, как я их называю, пассивные угрозы буквально сегодня. Поэтому они проверяют, как Запад может отреагировать, как мы можем отреагировать. Опять же, может ли РФ вести войну против НАТО? Я так не думаю. Может ли он тестировать НАТО? Да, конечно может, он может тестировать НАТО. Я бы даже пошел дальше и сказал, что он смог бы не просто протестовать, а и сломать НАТО", - сказал министр.