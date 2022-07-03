Австралия окажет Украине военную помощь

Австралия предоставит Украине дополнительный пакет военно-технической помощи на сумму 100 млн долларов США. Как передает УНИАН, об этом заявил премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе на совместном с президентом Украины Владимиром Зеленским брифинге в Киеве.

Как отметил Альбанезе, Австралия поддерживает Украину и оказывает "весомую помощь, включая военную".

"Австралия готова продолжать оказывать поддержку правительству и народу Украины столько, сколько это потребуется, чтобы получить преимущество и победу, защитить свой суверенитет. Вы защищаете верховенство права, международный правопорядок... Сегодня мы объявим дополнительно о $100 млн в виде военно-технической помощи. Всего мы уже предоставили $390 млн. Мы также предоставляем дополнительно 14 БТР и 20 Bushmaster", - сказал, в свою очередь, Альбанезе.