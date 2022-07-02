Турция решила присоединиться к договору о Шпицбергене

Турция решила присоединиться к Шпицбергенскому договору, который позволит гражданам Турции приобретать собственность, права на жительство и рыболовство на архипелаге Свальбард (Шпицберген) и в территориальных водах. Об этом сообщает Hurriyet.

Законопроект по договору, подписанный президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, был направлен в офис спикера парламента.

Если Турция будет включена в договор, подписанный в Париже 9 февраля 1920 года, турецкие компании смогут работать в области морского судоходства, промышленности, добычи полезных ископаемых и торговли на архипелаге Шпицберген и в территориальных водах, находящихся под суверенитетом Норвегии и расположенных только за тысячу от северного полюса.