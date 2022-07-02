США не защитят: Японию призвали создать ядерное оружие

США уступают России и Китаю в области атомного оружия и не смогут вступиться за Японию, поэтому Токио необходимо иметь собственный «ядерный зонтик». Об этом, как пишет lenta.ru, обозреватель Есиаки Яно написал в своей статье для JB Press.

Автор сообщил о «растущей угрозе» со стороны России, КНР и Северной Кореи. Он подчеркнул, что ядерное оружие является наивысшим уровнем сдерживания. По его мнению, вся защита начнет рушиться, если на других уровнях одна из сторон уступит противнику.

«Даже если обладающая ядерным потенциалом страна начинает проигрывать в конфликте с применением обычных сил, она может не допустить эскалации или заставить противника играть по своим правилам за счет ядерных угроз», - заявил он.