Хакеры взломали аккаунты британской армии в Twitter и YouTube

Аккаунты британской армии в Twitter и YouTube поддались взлому. Сейчас там размещена реклама с розыгрышами NFT-токенов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Великобритании в Twitter.

"Нам известно о взломе аккаунтов армии в Twitter и YouTube, ведется расследование", - сказано в сообщении ведомства.

Также отмечается, что представители британской армии очень серьезно относятся к безопасности информации и решают возникшую проблему. При этом остальные детали взлома обещают сообщить позже.