Кадыров отреагировал на появление ЛГБТ-флага над мечетью в Германии

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на акцию в поддержку ЛГБТ, организованную в мечети Ибн Рушд-Гете в центре Берлина. Своим мнением о появлении флага движения над зданием мечети он поделился в своем Telegram-канале.

«Меня переполняют чувства негодования от произошедшего в эти дни гнусного и мерзкого инцидента в Германии», - написал Кадыров. Он назвал «отвратительным» поступок имама мечети Мо эль-Кетаба, «который не только допустил акцию, но и, более того, оправдал ее». «У этого последователя иблиса хватило наглости выразить надежду, что другие исламские религиозные организации последуют его примеру», - возмутился глава Чечни.