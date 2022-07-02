В «Нефтчи» перешел футболист сборной Грузии, чемпион России

Сегодня клуб объявил о подписании грузинского футболиста Соломона Кверквелии. 30-летний защитник хорошо известен по выступлениям за казанский «Рубин» и московский «Локомотив». В составе «железнодорожников» он в 2018 году становился чемпионом России. Также Кверквелия трижды выигрывал Кубок России (с «Рубином» и дважды с «Локомотивом») и один раз Суперкубок (с москвичами).

В 2014 и 2017-м годах Соломон признавался лучшим футболистом Грузии.

В 2021 году он на правах аренды перешел из «Локомотива» в волгоградский «Ротор». Затем перебрался в украинский «Металлист», а его последним клубом была грузинская команда «Гагра».

На счету Кверквелии 46 матчей за сборную Грузии. Он и сейчас вызывается в национальную команду. В частности, Соломон играл в июньских матчах Лиги наций.

Это уже четвертый трансфер «Нефтчи» в летнее межсезонье. До этого были подписаны контракты с израильским полузащитником Атаа Джабером, ганским нападающим Годсвеем Доньо и американским левым полузащитником Кенни Сайефом.

«Нефтчи» сейчас находится на сборе в турецком Болу, где пробудет до 15 июля. Там запланировано проведение трех контрольных матчей.

Первый официальный матч под руководством нового главного тренера Лауренциу Регекампфа «Нефтчи» проведет 21 июля против кипрского «Ариса». Игра состоится на стадионе «АЕК Арена» в Ларнаке и начнется в 21:30 по бакинскому времени. Ответная игра пройдет 28 июля на «Баксель Арене». Время начала матча – 21:00.