Либерман хочет возглавить Израиль

«Я иду на эти выборы с намерением стать премьер-министром. У меня самый большой государственный и политический опыт среди других кандидатов. Я возглавлял все ведущие министерства, был главой администрации главы правительства. И везде добивался результатов». Об этом в интервью израильскому изданию «Вести» заявил израильский политик, министр финансов Авигдор Либерман.

«Когда год назад я возглавил Минфин, дефицит бюджета составлял 10%, сейчас он равен нулю. Безработица была на уровне 9,2%, сейчас близка к нулевой. За год Израиль вдвое превысил темп экономического развития, он составляет 8,2% - один из самых высоких показателей в мире. Целые отрасли еще год назад были парализованы, а теперь госкомпании развернулись так, что выплатят государству дивиденд в размере 1,3 миллиарда шекелей. Такого не было десятки лет. Не хочу хвастаться, но и международные, и израильские эксперты дают лестные оценки сделанному Минфином за этот год», - отметил он.