Банк Республика представил новую карту для предпринимателей «Business Plus»

«Business Plus» отличается от своих аналогов и предлагает своим владельцам множество преимуществ:

Банк Республика, один из ведущих банков страны, представил новую бизнес-карту с множеством преимуществ «Business Plus» для физических и юридических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью.

«Business Plus» можно использовать как в качестве платежной карты, так и в качестве расчетного счета;

К карточному счету «Business Plus» можно подключить несколько дополнительных карт одновременно, и пользоваться ими смогут несколько человек. Для каждой карты, связанной с одним и тем же счетом, могут применяться разные лимиты транзакций, а выписки могут выдаваться отдельно;

В «Business Plus» сумма на карте может быть полностью обналичена в пределах лимита обналичивания (15 000 AZN или 30 000 AZN в месяц) в соответствии с налоговым законодательством;

В «Business Plus» для пополнения баланса не нужно приходить в банк, пополнить баланс карты можно через платежные терминалы в любое время суток;

В «Business Plus» SMS-оповещение абсолютно бесплатно! Вы сможете получить информацию о карте сразу после каждой транзакции.

Карту «Business Plus», включающую в себя множество преимуществ, предприниматели могут приобрести в валюте AZN/USD/EUR сроком на 3 года.

Выбирайте «Business Plus», будьте всегда в плюсе!

Более подробную информацию вы можете получить на официальном сайте банка, на страницах банка в Facebook, Instagram, Linkedin или же позвонив в Call-Center Банка по номеру 144.