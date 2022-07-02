Швеция будет соблюдать условия соглашения с Турцией и договоренности по экстрадиции террористов, заявила премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон, выступая на Политическом форуме Альмедален.

Она отказалась комментировать детали соглашения, отметив, что не стоит беспокоиться тем, кто не причастен к террористической деятельности. «Граждане Швеции не будут экстрадированы в соответствии с национальным и международным законодательством. Не нужно беспокоиться, если вы не участвовали в террористической деятельности», - цитирует ее Anadolu.

Андерссон также не стала комментировать вопросы относительно того, на какие уступки пошли Швеция и Финляндия, подписав трехсторонний меморандум с Турцией в рамках процесса вступления скандинавских стран в НАТО.