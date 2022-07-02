Самолет Назарбаева вылетел в Турцию

Закрепленный за экс-президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым самолет накануне его дня рождения вылетел в Турцию, сообщает КазТАГ со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Согласно данным издания, Airbus A320 Neo казахстанской государственной авиакомпании «Беркут», на котором летает непосредственно сам Назарбаев, вылетел в Турцию. Источник не исключает, что бывший президент Казахстана отпразднует день своего рождения не на родине, а в турецком Бодруме.