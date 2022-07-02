Массовое отравление в бакинском супермаркете

В расположенном в Насиминском районе супермаркете Bolmart произошло массовое отравление. Как заявила haqqin.az завотделом TƏBİB Замира Адилова, с симптомами отравления были госпитализированы 14 человек.

Все пострадавшие были госпитализированы в Отдел токсикологии Клинического медицинского центра.

Еще 14 пострадавшим была оказана медицинская помощь на месте.

Между тем, как стало известно haqqin.az, отравившиеся в основном были сотрудниками маркета. На крыше супермаркета проводились работы с использованием газа, от которого, предположительно, и произошло отравление.

По факту ведется расследование.