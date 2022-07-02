Главный разведчик Украины предположил, когда и чем закончится война

Окончанием войны с Россией должен стать выход Украины на свои пределы в 1991 году. Это может произойти уже в следующем году. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

По его словам, первые видимые результаты перелома в войне будут приходиться на август этого года. "В конце года, скажем так, состояние, в котором активные боевые действия достаточно уменьшатся. Но это не будет еще концом, надо правильно понимать то, что я говорю", - объясняет Буданов.

Начальник украинской разведки заявил, что будет считать концом войны именно "выход на границы по состоянию на 1991 год".

На вопрос журналиста, когда может закончиться война и что для этого нужно, он ответил: "Следующий год, я так считаю".