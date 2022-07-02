Американская фармкомпания прекращает поставки вакцин от оспы и кори в Россию

Росздравнадзор подтвердил, что американская фармакологическая компания MSD приняла решение прекратить поставки в Россию лекарственных средств и вакцин против ветряной оспы, кори, краснухи и паротита, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В соответствии с действующим законодательством компания «МСД Фармасьютикалс» в июне 2022 года уведомила Росздравнадзор о планируемом прекращении производства и ввоза в Российскую Федерацию лекарственных препаратов», - заявили в пресс-службе.

Кроме того, там подчеркнули, что на российском рынке присутствуют в достаточном количестве вакцины для профилактики ветряной оспы, кори, краснухи и паротита отечественного производства.