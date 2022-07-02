Лукашенко поздравил американцев

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народ США с Днем независимости, предложив забыть про разногласия, которые раскалывают целые континенты, и начать искать выход из небезопасной ситуации, пишет ТАСС со ссылкой на пресс–службу главы белорусского государства.

"Желаю всем американцам простых вещей, которые понятны каждому и объединяют всех людей независимо от уровня благополучия и цвета кожи: крепкого здоровья, мира, стабильности и веры в лучшее будущее, которое возможно, только если мы будем стремиться к этому вместе", - говорится в поздравлении.

Он подчеркнул, что нужно "забыть про разногласия, которые раскалывают семьи, общества, целые континенты, и объединить усилия с целью поиска выхода из сегодняшней очень тревожной и небезопасной ситуации": "Только таким образом наши народы в интересах своих детей и внуков, во имя общего дома - всей планеты, во имя жизни смогут справиться с существующими противоречиями".