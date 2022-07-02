Болгария все-таки выслала российских дипломатов

Болгария выслала 70 сотрудников российского посольства. Два самолета вылетели из Софии с десятками сотрудников дипломатических служб и их семьями, сообщило накануне агентство Associated Press.

Решение о высылке было объявлено 28 июня исполняющим обязанности премьер-министра Болгарии Кирилом Петковым.

Он заявил, что Москва использовала тактику гибридной войны, чтобы свергнуть его правительство. Также Петков отметил, что Россия сохранит 43 своих сотрудника после высылки, а также подчеркнул, что у Болгарии всего 12 дипломатических сотрудников в Москве.

В ответ Россия пригрозила разрывом дипломатических отношений с Болгарией. Москва требовала от Софии отмены решения об объявлении десятков дипломатов персонами нон грата.