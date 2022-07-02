Ирану приходится снижать цену на нефть из-за России

Иран снижает стоимость своей и без того дешевой нефти на фоне роста поставок в КНР российских углеводородов, пишет Bloomberg.

Издание пояснило, что Китай стал ключевым пунктом назначения для российской нефти, поскольку Москва стремится сохранить экспорт после начала войны в Украине, что в итоге привело к усилению конкуренции с Ираном.

Кроме того, отмечается, что в мае российский нефтяной экспорт в Китай вырос до рекордного уровня, и Россия обогнала Саудовскую Аравию в качестве крупнейшего поставщика крупнейшему в мире импортеру. Ирану, снижая цены на нефть, чтобы оставаться конкурентоспособным на китайском рынке, также удалось сохранить сильные экспортные потоки, вероятно, отчасти благодаря росту спроса на ослаблении в Китае коронавирусных ограничений, отмечает Bloomberg.