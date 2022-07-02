Обвал российского рубля

Доллар США и евро уверенно растут на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль активно дешевеет к бивалютной корзине в ожидании новых мер российских властей по нормализации курса.

Как сообщает Интерфакс, первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 54,9-56,51 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 55,82 руб./$1 (+1,32 руб. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 58,3375 руб./EUR1 (+1,8 руб. к закрытию пятницы). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 1,53 руб. к уровню закрытия 1 июля - до 56,95 рубля.

Доллар при этом оказался на 2,05 руб. выше уровня действующего официального курса, евро - на 1,98 руб. выше официального курса.