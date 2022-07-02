Спустя 15 лет: Израиль может возобновить полеты в Турцию

Авиакомпании Израиля могут возобновить регулярные полеты в Турцию после 15-летнего перерыва, сообщает газета Cumhuriyet.

По данным издания, в рамках процесса нормализации отношений между двумя странами Турция и Израиль планируют заключить новое соглашение о сотрудничестве в области гражданской авиации. Как пишет газета, переговоры по этому вопросу состоятся в понедельник. Они, в частности, предусматривают обсуждение вопросов о налаживании прямых авиарейсов из Израиля, увеличении их частоты и урегулировании вопросов безопасности, на чем настаивает израильская сторона.

Как сообщает издание, израильские авиаперевозчики не осуществляют полеты в Турцию с 2007 года. При этом турецкие авиакомпании выполняют регулярные рейсы в Израиль.