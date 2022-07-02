Лидер парламентской фракции Латвии в интервью haqqin.az: Прибалтика готовится к войне с Россией

Записал Джейхун Наджафов, собкор 11:34

После того как Москва «рокировала» цель войны в Украине с денацификации на возвращение российских территорий», страны Балтии, почувствовав угрозу своему суверенитету, усиленно создают «железный кулак». Потомки «лесных братьев» при мощной поддержке НАТО беспрерывно готовятся к отражению возможного российского вторжения. Судя по всему, и руководство НАТО не станет ждать, когда Россия нападет на страны Балтии, чтобы потом их освобождать, а уже сегодня превращает свои восточные фланги в неприступный бастион. Как сказал haqqin.az председатель парламентской фракции партии «Новое единство» в Сейме Латвии Айнарс Латковскис, до недавнего времени Кремль обосновывал обстрелы Киева, Харькова, Чернигова и других городов тем, что в этих городах якобы окопались «фашисты». Но при всех стараниях пропагандистской машины Кремля предъявить Европе «украинских фашистов» россияне так и не смогли, и теперь этот прием окончательно перестал работать. Поняв это, Кремль переключился на раскрутку идеи возвращения «исконно российских земель».

«Я окончил факультет истории во времена СССР, - отметил депутат Сейма Латвии. - При коммунистической системе императора Петра Первого представляли жестоким, но в целом прогрессивным правителем, не заостряя внимания школьников и студентов на его захватнических войнах. Нынешние же власти в Кремле, ссылаясь на завоевания Петра Первого, открыто декларируют войну за так называемый «русский мир», границы которого, по убеждению Путина, простираются как минимум до внешних границ СССР и включают в себя страны Балтии». По словам Латковскиса, новую внешнеполитическую доктрину России, подкрепленную ликвидацией Госдумой решения о признании независимости Литвы, в странах Балтии считают реальной угрозой своей независимости. В результате Эстония, Литва и Латвия готовятся к нападению России. «В то же время мы знаем, что НАТО - это идеальный военный блок, - утверждает латвийский парламентарий. - Никто со дня ее создания в 1949 году не осмелился напасть на Североатлантический альянс. Думаю, атака террористов на торговый центр в Нью-Йорке в 2001 году не совсем вписывается в понятие «нападение на страну альянса». Поэтому все страны НАТО укрепляют свой восточный фронт. Следует понимать, что России противостоит мощный военный союз, куда входят такие военные сверхдержавы, как США и Великобритания. Так что, любое вторжение России на территорию НАТО приведёт в конечном счете, как говорится в известной шутке, к превращению гривны в национальную валюту России». Депутат отметил, что в Латвии допускают возможность того, что Москва, прикрываясь ядерным оружием, попытается оторвать от стран Балтии какие-то территории или даже захватить весь балтийский регион. При такой ситуации Калининград, по мнению политика, это не плацдарм для нападения на Балтию, а скорее уязвимое место России. В случае российской агрессии Калининград окажется в кольце блокады, и ни один российский корабль из нее не вырвется.

«Не буду раскрывать оперативные планы, но Калининград вместе с дислоцированной там российской военной группировкой потеряет всякую связь с Россией, - сказал политик. - Москве следовало бы понять, что Прибалтика - далеко не слабое звено НАТО. В Латвии, Литве и Эстонии уже давно присутствуют контингенты альянса, а после саммита НАТО в Мадриде они будут увеличены. С момента вступления в НАТО мы пользуемся беспрецедентными в истории Латвии гарантиями безопасности. Принятые на мадридском саммите НАТО решения продемонстрировали решимость альянса сдерживать Россию и защищать государства-участники пакта от угроз Москвы». Латвийский депутат отметил, что его страна живет рядом с большим государством, которое проводит непредсказуемую внешнюю политику. Как известно, Североатлантический альянс утвердил новую «Стратегическую концепцию», определяющую Россию как угрозу миру, безопасности и стабильности. Финляндию и Швецию пригласили вступить в Альянс и тем самым значительно усилили безопасность Прибалтики. В то же время создан инновационный фонд НАТО для содействия развитию военной промышленности и исследований, причем Латвия является одним из основателей этого фонда. Решено увеличить общее финансирование НАТО, это также обеспечит развитие оборонных возможностей стран Балтии». Но самым важным решением НАТО для Латвии и других стран региона является, по мнению депутата Сейма, усиление военного присутствия альянса на восточном фронте. В частности, в Латвии будет находиться командование бригадного уровня, элементы поддержки, а также необходимое оружие и боеприпасы для подготовки условий дислокации бригады союзников. Кроме того, будут развернуты силы быстрого реагирования НАТО, чтобы никому не пришло в голову вторгнуться на территорию страны. «Президент США Байден объявил о развертывании дополнительных сил США в Европе, а также отправке в Прибалтику воздушных, морских и сухопутных подразделений для обеспечения надёжной обороны, - подчеркнул политик. - В случае нападения нам не надо будет, как украинцам, запрашивать подмогу у сильных стран Запада. Поддержка стран Альянса уже в стране. Мы в Латвии каждый день ловим российских шпионов, которые считают количество товарных вагонов или снимают с дронов поступающее нам вооружение. Понятно, что Москве нужна информация о военном потенциале Латвии. Но мы, кстати, никогда не скрывали информацию о своих боевых возможностях, вся она в зоне реальной доступности».