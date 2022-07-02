Глава японской корпорации Mitsui O.S.K. Lines Такеси Хасимото сообщил, что властям страны будет тяжело полностью отказаться от покупки газа у России. Причиной он считает сложную ситуацию в энергетике Японии, пишет Financial Times.

По его словам, газовые танкеры Mitsui O.S.K. Lines будут продолжать транспортировать сжиженный природный газ (СПГ) из России в плановом режиме без сбоев и сокращений. Хасимото отметил, что сейчас цены и на СПГ, и на уголь находятся на спотовом рынке у верхних границ. Глава компании особо подчеркнул, что по причине невероятно высоких цен на энергоносители во всем мире Токио не хотел бы отказываться от импорта СПГ из РФ.

Как отметил в беседе с изданием представитель энергетической компании, покупателям энергоресурсов в Японии необходим СПГ, производимый на проекте "Сахалин-2", поэтому власти страны приложат все возможные усилия для того, чтобы они получали необходимые услуги от Mitsui O.S.K. Lines вне зависимости от геополитической ситуации.