Кремль: прорабатываются сценарии на случай продолжения блокады Калининграда

В Кремле ждут урегулирования ситуации с транзитом грузов в Калининград, но прорабатываются и сценарии на случай продолжения блокады. Об этом, как пишет ТАСС, сказал журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы ждем урегулирования этой ситуации. Мы надеемся на лучшее, но, конечно, и обдумываем различные сценарии в случае худшего сценария, в случае худшего развития событий. Поэтому пока не хотим говорить чего-то больше, все-таки надеемся, что здесь какой-то здравый смысл возобладает», - прокомментировал Песков вопрос, касающийся плана ответных действий, переданного властями региона в правительство и Администрацию президента РФ.