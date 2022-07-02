Россия открывает свои сухопутные границы

С 15 июля в России снимаются все ограничения на пересечение сухопутной границы, которые были введены в связи с распространением коронавирусной инфекции в 2020 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Оперштаба.

«По итогам состоявшегося обсуждения Оперативным штабом принято решение об отмене с 15 июля 2022 года эпидемически обусловленных временных ограничений на пересечение государственной границы Российской Федерации», - отметили в российском Оперштабе.