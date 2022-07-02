В Анкаре рассказали, от чего зависит вступление Хельсинки и Стокгольма в НАТО

Швеция и Финляндия должны выполнить обязательства в рамках трехстороннего меморандума с Турцией. В противном случае Турция не поддержит членство этих стран в НАТО, а заявки не будут обсуждаться в турецком парламенте, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, комментируя телеканалу NTV позицию Анкары в вопросе поддержки заявок Хельсинки и Стокгольма на вступление в Североатлантический альянс.

Он отметил, что в отношениях Турции с двумя скандинавскими странами имеют место две проблемы – поддержка этими государствами террористов ПКК и эмбарго на поставки оборонной продукции в Турцию. Чавушоглу подчеркнул, что Хельсинки и Стокгольм, как вероятные союзники Турции по НАТО, обязаны уважать позицию Анкары, в том числе в вопросах, касающихся национальной безопасности. «Лидеры этих стран согласились не оказывать какую-либо поддержку террористическим организациям. Вместе с тем Швеции и Финляндии нужно обновить национальное законодательство в сфере борьбы с терроризмом и оборонпрома. Могу сказать, что меморандум с Турцией отвечает интересам обеих стран», - цитирует его Anadolu.