В Баку начинается суд над убийцей известного спортсмена

Завершено предварительное следствие по уголовному делу 22-летнего Самира Ширалиева, обвиняемого в убийстве чемпиона мира Заура Юсифова. Как сообщает haqqin.az, материалы уголовного дела направлены на рассмотрение в Бакинский суд по тяжким преступлениям. Уголовное дело рассматривается судьей Ахмедом Гулиевым.

Подготовительное заседание суда назначено на 14 июля.

Инцидент произошел 14 марта этого года около 21:00 на одном из рынков в Бинагадинском районе Баку. Известный спортсмен-кикбоксер Заур Юсифов был застрелен из ружья марки «Винчестер». Следственное управление Генеральной прокуратуры возбудило уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК Азербайджана. На основании предварительного следствия были установлены обоснованные подозрения, что Ширалиев намеренно убил Юсифова на почве мести. Он подозревал, что Юсифов убил его двоюродного брата Эмина Сафарова по прозвищу «Эмин 444».

Напомним, 9 мая 2020 года 27-летний Гасан Тагиев нанес множественные ножевые ранения Эмину Сафарову. Приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям Тагиев был приговорен к 18 годам лишения свободы.