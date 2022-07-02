Азербайджан и Турция будут вместе бороться с нелегалами

Турция и Азербайджан будут сотрудничать в сфере борьбы с нелегальной миграцией. Об этом заявил замглавы МИД Турции Селим Кыран на заседании парламентского комитета по внешней политике, в ходе которого был утвержден дополнительный протокол к соглашению о сотрудничестве в области безопасности между Баку и Анкарой.

Документ также предусматривает взаимодействие в области противодействия торговле людьми и принудительному труду.

Селим Кыран подчеркнул, что Турция придает большое значение сотрудничеству с Азербайджаном в области безопасности. Он отметил, что между правоохранительными органами двух стран осуществляются взаимные контакты и визиты на различных уровнях.