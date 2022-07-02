Управлением Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областей было приостановлено оформление партии сыра весом 20 010 кг, поступившей из Азербайджана, сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что на головках сыра при снятии защитного слоя воска обнаружена маркировка другого производителя (предположительно, предприятия Нидерландов) «45+ KAAS MAASDAM NL2F», не аттестованного на право поставок на территорию ЕАЭС.

«Перемещение груза было приостановлено до получения пояснений по указанным фактам от ветеринарных служб Республики Азербайджан и Нидерландов», - говорится в сообщении.