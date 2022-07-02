США потребовали, чтобы Пекин прекратил «транслировать российскую пропаганду»

Посол США в КНР Николас Бернс потребовал от Пекина прекратить возлагать вину за войну в Украине на страны Запада и, в частности, НАТО, назвав эту точку зрения «лживой» и пророссийской. Слова дипломата приводит в понедельник агентство Bloomberg.

«Я надеюсь, что представители Министерства иностранных дел Китая перестанут обвинять НАТО в развязывании конфликта. Это российская пропаганда. Я также надеюсь, что они прекратят распространять лживые утверждения об американских лабораториях биологического оружия, которых на самом деле нет в Украине», - сказал он на форуме в университете Цинхуа, отвечая на вопрос о роли Китая в разрешении войны в Украине.