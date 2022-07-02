США потребовали, чтобы Пекин прекратил «транслировать российскую пропаганду»
Посол США в КНР Николас Бернс потребовал от Пекина прекратить возлагать вину за войну в Украине на страны Запада и, в частности, НАТО, назвав эту точку зрения «лживой» и пророссийской. Слова дипломата приводит в понедельник агентство Bloomberg.
«Я надеюсь, что представители Министерства иностранных дел Китая перестанут обвинять НАТО в развязывании конфликта. Это российская пропаганда. Я также надеюсь, что они прекратят распространять лживые утверждения об американских лабораториях биологического оружия, которых на самом деле нет в Украине», - сказал он на форуме в университете Цинхуа, отвечая на вопрос о роли Китая в разрешении войны в Украине.
Как отмечает Bloomberg, на форуме присутствовал и посол РФ в Китае Андрей Денисов. Выступая перед Бернсом, он поблагодарил КНР «за взвешенный и сбалансированный подход», а также выразил надежду, что «Пекину удастся повлиять на соседей Украины, чтобы они заняли более реалистичную позицию в вопросе урегулирования конфликта».
Как ранее заявил председатель КНР Си Цзиньпин, Пекин занимает независимую позицию по украинскому вопросу, «принимая во внимание факты и исторические реалии», и готов оказать содействие урегулированию кризиса. Об этом руководитель страны, в частности, сообщил президенту РФ Владимиру Путину в ходе телефонного разговора в середине июня.