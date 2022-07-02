Младший сержант российской армии Турал Вердиев Мирза оглы из Нягани погиб в военной операции в Украине, сообщает правительство Югры.

Турал Вердиев Мирза оглы после службы в армии в 2013 году работал в организациях Нягани водителем. После начала спецоперации 29-летний младший сержант заключил контракт и пошел служить старшим наводчиком минометной батареи мотострелкового батальона.

У младшего сержанта остались отец, брат и сестра. Семья решила похоронить его на родине в Азербайджане.