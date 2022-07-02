Шпионили за армией: спецслужбы Украины разоблачили российских агентов

Отмечается, что раскрытая агентурная сеть была сформирована представителями спецслужб РФ для проведения разведывательно-подрывной деятельности в Украине.

В Украине задержаны российские агенты, которые разведывали позиции украинских Вооруженных сил на юге страны, сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

"Во время спецоперации в Николаевской области задержаны 3 глубоко законспирированных вражеских агента. Они разведывали боевые позиции и перемещения подразделений ВСУ, а также геолокации стратегических объектов критической инфраструктуры в регионе. Для маскировки преступных действий злоумышленники привлекали своих близких родственников и других местных жителей как информаторов", - приводит УНИАН сообщение спецслужбы.

Сведениями агенты делились с российским куратором, присылая сообщения и фото с координатами. "Во время обысков по местам пребывания российских агентов правоохранители обнаружили компьютерную технику и средства связи с доказательствами незаконных действий. Сейчас задержанным сообщено о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса", - отметили в СБУ.