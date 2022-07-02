Украинским войскам удалось выйти из Лисичанска без потерь. Они отошли на более укрепленные позиции. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в комментарии ВВС.

По его словам, российская армия имеет существенное преимущество в технике и боеприпасах. Поэтому украинские военные не допустили окружения и ушли из города.

«Они просто уничтожили бы город издалека, так что не было смысла оставаться. Мы бы попали в окружение и должны были бы сидеть там, пока город обстреливали», - объяснил Гайдай.