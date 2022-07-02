Еще одно массовое отравление в Азербайджане

Массовое отравление произошло в Саатлинском районе.

8 женщин, отравившихся на хлопковом поле, принадлежащем фермеру Латифшаху Гахраманову в селе Нариманкенд, были доставлены в Центральную районную больницу. Им диагностировали отравление химическим веществом и отпустили домой после оказания первой помощи.

По факту ведется расследование.

Напомним, что накануне в супермаркете «Болмарт», расположенном на территории Насиминского района, было зафиксировано массовое отравление, в результате которого 28 человек отравились газом из-за проведения ремонтных работ на крыше здания.