Дрон сбросил бомбу на частный дом в Курске

В Курской области дрон сбросил бомбу на частный дом недалеко от границы с Украиной. Пострадал один следователь, который зашел туда в гости, сообщает телеграм-канал Baza.

Бомба, предположительно, сброшенная с украинского беспилотника, упала на один из домов в деревне Поповка, которая находится рядом с государственной границей.

Пострадала крыша дома, ранения получил один мужчина, который пришел в гости к тестю: осколок шифера угодил ему в голову. Пострадавшим оказался старший следователь МВД 32-летний Алексей Гончаров. Ранения оказались несерьезными. Других пострадавших нет.