Командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин и командующий Воздушно-Космическими силами Сергей Суровикин выдвинули предложения по продолжению "операции" в Украине, заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает Интерфакс.

"Генерал-полковник Лапин Александр Павлович и генерал армии Суровикин Сергей Владимирович докладывали мне сегодня о ходе выполнения поставленных перед ними задач", - сказал Путин в ходе встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, отметив, что генералы выдвинули "свои предложения по развитию наступательной операции".

Путин заявил, что военные подразделения, которые участвовали в "операции" в "ЛНР", должны нарастить свою боеготовность и отдохнуть, остальным следует придерживаться плана.

"Другие воинские соединения, включая группировку "Восток", группировку "Запад", должны выполнять свои задачи по ранее утвержденному плану, по единому замыслу", - добавил он.

Президент РФ выразил надежду, что "на их направлениях все будет происходить так же, как на Луганском".