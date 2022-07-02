Джеймс Иглтон, военный аналитик, специально для haqqin.az 14:55

Часто с российской и украинской стороны приходится слышать о том, что поставок западного оружия в Украину явно недостаточно. Насколько это соответствует действительности и что следует ожидать в дальнейшем? Начать обсуждение этого вопроса стоит, по всей видимости, с одного неочевидного для большинства людей факта: в условиях ведения интенсивных боевых действий наиболее важная помощь воюющей стране – помощь экономическая. Что прекрасно показал пример СССР во время Второй мировой войны, когда поставки горючего, продовольствия и стратегических материалов были куда важнее, чем поставки вооружений.

И с этим все в Украине достаточно благополучно. Логистика создана, а потому поставки продуктов питания, топлива и медикаментов налажены. То же самое с энергетическими ресурсами, а также стратегически важными материалами для промышленности, которые позволяют функционировать украинскому оборонно-промышленному комплексу: продолжать выпуск вооружений и комплектующих для них, заниматься расконсервацией техники и ее ремонтом. То есть помощь США, ЕС и НАТО помогает Киеву обеспечить своих граждан необходимым для проживания минимумом, поддерживает функционирование государственных институтов и способность Украины вести боевые действия. И это куда важнее, чем пара эскадрилий самолетов или сотня-другая танков. Хотя и здесь, в сфере вооружений, говорить о какой-то обделенности Украины и недостаточности поставок не приходится. Западные государства своими поставками уже перевернули весь ход войны в Украине. Массовые партии пехотных противотанковых систем поставили жирный крест на любых попытках ведения российскими войсками маневренной войны с применением бронетехники – никакие танковые броски для них теперь просто-напросто невозможны. Массовые поставки переносных ЗРК создали стратегические ограничения на действия российской авиации, которая более не рискует действовать на оперативную глубину и вообще свела к минимуму свое появление на поле боя.

Поставки противокорабельных ракет буквально «выдавили» Черноморский флот России из северо-западной акватории Черного моря и сделали невозможными десантные операции в районе Одессы. И это только то, что на поверхности – ведь можно было бы говорить и о БПЛА, системах связи, радиолокаторах и артиллерии. А также о непрерывном потоке разведывательных данных, которые украинские военные получают от Запада, что позволяет им видеть всю картину военных действий без «тумана войны». По сути, на первом, самом тяжелом этапе боев, с помощью Запада и героизма украинских вооруженных сил Украина сумела не только устоять, избежать разгрома и сохранить резервы, но еще и переломить ход боевых действий, создав предпосылки для успешного наступления. И это еще не ленд-лиз, а серия отдельных поставок. Собственно, ленд-лиз запланирован на осень текущего года и включает в себя переподготовку украинской армии в соответствии со стандартами альянса, а также массовые поставки современных вооружений, включая тяжелую бронетехнику, артиллерийские системы, комплексы ПВО и, возможно, авиационную технику. Те, кто говорит о «нежелании Запада» поставлять Украине современное вооружение в достаточном количестве, либо забывают, либо не понимают, что сначала необходимо подобрать наиболее оптимальные виды вооружений для ведения боевых действий, подсчитать их количество, просчитать логистику поставок и обучить военнослужащих Украины их грамотному использованию.