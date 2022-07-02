Медведев: У наших европейских «друзей» снесло крышу от вида чужой крови

Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал освобождение территории «Луганской Народной Республики» важным событием в ходе «специальной военной операции» РФ в Украине.

«Освобождение территории «ЛНР» - важное событие в ходе «специальной военной операции», - написал он в понедельник в своем Telegram-канале.

Европа на фоне новостей про освобождение российскими войсками территории «ЛНР» будет и дальше призывать Украину «к войне до победного конца», считает Медведев: «Предвижу, что на этом фоне наши европейские «друзья», у которых снесло крышу от вида чужой крови, разнообразные урсулы, трасс и прочие боррели, будут и дальше призывать Украину к войне до победного конца. А возбужденные украинские власти – в кокаиновом восторге продолжать игру в международную поддержку и проявлять «жесткую» решимость вернуть все, что потеряно. Только напрасно это. Надо было раньше думать. А сейчас Зеленскому и Ко следует вспомнить Цицерона: Abiit, excessit, evasit, erupit…».